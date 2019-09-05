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Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

Эта отметка превышена впервые с 11 июля
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 11 июля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Он вырос на 0,53% и достиг уровня 2808,37 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,63% и составил 1339,17 пункта.

Курс доллара на Московской бирже снижается на 0,12%, до 66,14 рубля, курс евро - на 0,18%, до 72,92 рубля.

Позитивная динамика российских рынков отмечается на дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,38%, до $60,47 за баррель.

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