Дерипаска заявил, что российская судебная система не устраивает бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей, что препятствует переводу их бизнеса в национальную юрисдикцию. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х, но когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров - 2%, когда в судах коммерческих, скажем так, количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, - примерно такой же процент, никакой национальной юрисдикции не будет", - сказал Дерипаска на сессии в рамках ВЭФ.

По его словам, такой важный вопрос, как перевод бизнеса в российскую юрисдикцию, начинается с судей. "Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения", - сказал он, отметив, что судебная реформа решила бы часть проблем.

"Плюс те вопросы, которые возникают уже сегодня, они связаны с прозрачностью всех решений", - добавил предприниматель.

Дерипаска и санкции

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над этими компаниями: его доля в En+ снизилась с 70% до 44,95%, а в "Русале" он теперь владеет напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. При этом сам бизнесмен остался в санкционном списке. В 2019 году En+ был перерегистрирован с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде, аналогичную процедуру проходит "Русал".

Выступление Дерипаски на Восточном экономическом форуме стало первым публичным выступлением бизнесмена с момента вступления в силу санкций. В частности, он дважды пропустил Петербургский международный экономический форум, а также не поехал в швейцарский Давос.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.