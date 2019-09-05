Власти Приморья предварительно оценили ущерб дорогам от паводка в 500 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья предварительно оценивают ущерб для дорог от прошедших в августе паводков примерно в 500 млн рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Олег Кожемяко.

"Идет оценка. Я думаю, что по дорогам - порядка 500 млн рублей", - сказал он.

Кроме того, Кожемяко отметил, что с 2020 года власти региона намерены компенсировать половину суммы страхового взноса жителям региона, застраховавшим имущество.

"Нужно думать и сельхозпроизводителям, и гражданам о страховании своего имущества. И в этом плане комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение, что тем людям, кто будет страховать свое имущество, даже в зонах подтопления, не в зонах подтопления, где они живут, мы будем компенсировать 50% суммы страхового взноса. А для социальных категорий - до 90%", - сказал он.

В Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный на прошлой неделе из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.