Австралийская Tigers Realm Coal построит автомобильную дорогу на Чукотке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве заключено на Восточном экономическом форуме правительством Чукотского автономного округа, Агентством по развитию Дальнего Востока и Арктики и австралийской компанией Tigers Realm Coal Ltd. Инвестор готов обустроить автомобильную дорогу на Чукотке и принять участие в реконструкции местного аэропорта, сообщила в четверг пресс-служба окружного правительства.

"На Восточном экономическом форуме заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Чукотки, компанией Tigers Realm Coal Ltd и Агентством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Компания рассмотрит возможность участия в реконструкции аэропорта Беринговский, обустроит автомобильную дорогу от морского порта до Беринговского каменноугольного бассейна, создаст генерирующие мощности на территории освоения месторождений. Отдельной строкой стоит подключение к широкополосному интернету за счет проектируемой оптоволоконной линии связи на Чукотку", - говорится в сообщении.

Tigers Realm Coal Ltd намерена продолжить поставки угля на местный рынок, будет участвовать в создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Земля кулика-лопатня", поддержке коренных малочисленных народов Чукотки.

"Сотрудничество с Tigers позволяет округу диверсифицировать экономику. Благодаря этому сотрудничеству мы являемся производителями не только полиметаллических руд, но и вовлекаем другие ресурсы, которые есть у округа. Это дает дополнительные возможности для развития, делает экономику и жизнь людей в регионе более устойчивыми. У компании большие планы по работе в регионе, и мы их поддерживаем", - приводятся в сообщении слова губернатора Чукотки Романа Копина.

Австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd реализует проект в ТОР "Чукотка" по добыче угля в Амаамском угольном бассейне мощностями дочерней компании ООО "Берингпромуголь". В 2018 году компанией добыто 576 тыс. т угля и экспортировано 393 тыс. т. В планах 2019 года добыть до 750 тыс. т и реализовать до 650-720 тыс. т. Инвестор намерен стать значимым поставщиком коксующегося угля высокого качества на рынок морского экспорта через развитие активов, расположенных вблизи побережья Берингова моря в Чукотском автономном округе.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.