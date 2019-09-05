Власти Приморья подписали соглашения с крупнейшими банками о финансировании проектов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморья подписала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пять соглашений с крупнейшими банками для финансирования реализуемых в регионе проектов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"Соглашение с ПАО "Сбербанк России" Олег Кожемяко подписал с Германом Грефом. Оно предусматривает сотрудничество в сфере развития цифровизации, финансирования проектов с применением схем лизинга, по внедрению элементов "Умного города" в Приморье. Соглашение о сотрудничестве подписали Олег Кожемяко и президент - председатель правления банка ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин. Еще один банк, с которым заключил соглашение Олег Кожемяко на полях ВЭФ-2019 и который выразил желание инвестировать в развитие инфраструктуры региона, - ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что соглашения о сотрудничестве были подписаны с АО "Газпромбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". Все они предусматривают участие банков в финансировании инвестиционных проектов в дорожной и социальной инфраструктуре.

По информации пресс-службы, договоренности с финансовыми организациями - одна из основных задач участия администрации Приморья в деловой программе ВЭФ.

"Мы делаем ставку на реализацию в Приморье инфраструктурных проектов на условиях ГЧП (государственно-частного партнерства - прим. ТАСС) и концессий - это новое для нашего региона направление, новый механизм привлечения финансирования. Поэтому мы приветствуем сотрудничество с кредитными организациями и готовы обсуждать с ними эти вопросы на площадке форума", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.