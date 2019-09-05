Мантуров: господдержка авторынка обеспечит от 10% производства машин до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Принятые в июле стимулирующие меры правительства РФ обеспечат от 10% производства автомобилей до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Принятые в июле меры по продолжению субсидирования автокредитов, льготного лизинга обеспечат практически до конца года, наверное, как минимум 10% всего объема производства [автомобилей] нашей страны за счет поддержки государства", - сказал министр.

Он отметил, что своевременная поддержка государства обеспечит "сохранение как минимум объемов производства прошлого года", возможен и небольшой рост этого показателя.

Ранее Мантуров сообщил журналистам, что Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 года, средства уже зарезервированы.

С 1 июля правительство РФ перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, выделив на это дополнительно 10 млрд рублей. Мантуров отмечал, что средств хватит до конца 2019 года.

Программы господдержки авторынка в 2019 году впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублй, однако уже к маю средства закончились.