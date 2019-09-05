Российско-китайскую энергетическую компанию создали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края подписала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение с китайской энергетической инжиниринговой компанией Sinomec о создании совместного предприятия "Дальневосточная энергетическая компания". Объем инвестиций составит около 10 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"АО "Корпорация развития Приморского края" подписало учредительный договор о регистрации совместной компании с ООО "СИНОМЕК Гидро". Первым проектом новой компании станет газовая электростанция на 100 МВт для объектов интегрированной развлекательной зоны "Приморье". Объем инвестиций - около 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что уставной капитал СП распределился следующим образом: 10% - российская сторона, 90% - китайская. Сообщается, что в состав учредителей могут войти еще две китайские компании, заинтересованные в развитии проектов в сфере энергетики в Приморье.

"Китайская сторона сообщила, что видит перспективы развития в сфере энергетики на Дальнем Востоке России. В Приморье, особенно в северных районах, наблюдается большой дефицит энергии, и китайская компания готова рассмотреть на выгодных для российской стороны условиях возможность инвестирования в эти проекты, что будет способствовать снижению тарифа на этих территориях", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора АО "Корпорация развития Приморского края" Игоря Трофимова.

ООО "Китайская энергетическая инженерная компания" (Sinomec) - уже действующий инвестор на территории России. Первый по строительству малых гидроэлектростанций проект был запущен в Карелии с объемом инвестиций 11,8 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.