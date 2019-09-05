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ВЭФ-2019

Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых

Программа кредитования будет запущена в этом году
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© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. Он этом он заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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"Мы вчера с коллегами - руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
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