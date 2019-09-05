Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. Он этом он заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.