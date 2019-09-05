Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. Он этом он заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
На эту тему
- Глава "Открытия" ожидает снижения ставок по ипотеке ниже 9,5% до конца года
- Костин считает, что ставка по ипотеке может опуститься до 8% в перспективе двух лет
- Ипотеку под 5% на Дальнем Востоке смогут ежегодно получать почти 10 тыс. семей
- "Известия": доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%
"Мы вчера с коллегами - руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал глава государства.