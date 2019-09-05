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ВЭФ-2019

Путин предложил вдвое увеличить выплаты учителям и врачам, приезжающим на Дальний Восток

Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
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