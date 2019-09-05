Минвостокразвития предлагает изменить схему финансирования медучреждений Крайнего Севера

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Система финансирования здравоохранения может быть пересмотрена в регионах Арктики, где медицинские учреждения расположены в отдаленных районах Крайнего Севера с небольшой численностью населения. О соответствующей инициативе заявил четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Мы предложили заменить страховую медицину в районах Крайнего Севера на сметное финансирование учреждений здравоохранения. Мы это обсуждали с губернаторами, председатель правительства РФ в этой части уже вопрос рассмотрел, дал поручения необходимые о проработке этого вопроса, поэтому мы будем предлагать это в качестве законодательной инициативы", - сказал Крутиков на сессии "Законодательное обеспечение развития Арктики".

Он пояснил, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) сегодня не позволяет содержать медицинские учреждения в районах крайнего Севера на необходимом уровне. Из-за малого количества населения больницы и амбулатории не получают финансирования в нужных объемах.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.