Россия и Индия обсудили перспективы совместного строительства судов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия рассматривают возможность совместного строительства судов. Об этом заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.

"Мы вчера говорили с премьер-министром [Индии]. Будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда будут частично строиться у нас. Международная кооперация в мире процветает, таким образом организованная. Частично будут строиться у нас, частично будут доводиться на верфях в Индии", - сказал Путин.

Президент напомнил, что 4 сентября вместе с премьер-министром Индии посетил судостроительный комплекс "Звезда". "Там будут строиться самые современные крупнотоннажные корабли и для сервисов при работе на шельфе в арктической зоне, и для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов", - заявил президент РФ.

По словам Путина, компания "Роснефть" является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии. "Недавно приобрела контрольный пакет. И в ее зону ответственности входит один из крупных портов Индии. Поэтому у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества. Нет ни одной закрытой темы. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении наших партнеров", - добавил он.