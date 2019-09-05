В Сбербанке сообщили, что помогли предотвратить кибератаку на крупный банк США

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в июле помог одному из крупнейших американских банков предотвратит кибератаку, что позволило избежать ущерба в несколько миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который курирует сферу информационной безопасности.

"В конце июля в нашем центре киберзащиты была зафиксирована атака на один из крупнейших американских банков, через который пытались вывести деньги нескольких других кредитных организаций. За счет действия нашего центра мы проинформировали банк, проинформировали соответствующие подразделения платежных систем, карточки которых были эмитированы этими банками, для того чтобы предотвратить вывод средств. Было спасено не менее нескольких миллионов долларов", - сказал он.

При этом Кузнецов отказался сообщить, какой конкретно банк был подвержен атаке.

По его словам, мошенникам удалось взломать один из терминалов эквайринга и провести большое количество операций.

"Само содержание этой атаки заключалось в том, что был компрометирован терминал эквайринга в одной из точек розничной торговли. Как известно, в США до сих пор действует правило, когда по ряду направлений не требуется подтверждение пин-кодом операций по картам до 130 долларов. Через многочисленное количество операций в один момент были атакованы ресурсы нескольких банков", - рассказал Кузнецов о схеме кибератаки.

При этом он подчеркнул, что это наглядный пример того, что кредитные организации должны выявлять подобные атаки в автоматизированном режиме и не допускать никаких действий, направленных против клиентов как российских организаций, так и иностранных.

Оценки потерь от кибератак

По оценкам Сбербанка, потери мировой экономики от хакерских атак в 2019 году увеличатся до $2,5 трлн. При этом ущерб России от кибератак может составить в текущем году 1,6-1,8 трлн рублей. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Кузнецов заявил, что при сохранении текущего тренда к 2022 году ущерб от действий хакеров для мировой экономики может вырасти до $8-10 трлн в год.