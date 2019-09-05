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ВЭФ-2019

Владивосток может принять участие в тестировании системы tax free

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас в проекте участвуют уже 12 регионов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Владивосток вместе с другими городами Дальнего Востока может попасть в список пилотных регионов, где работает система льготного возврата НДС - tax free. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

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"У нас на сегодняшний день реализовывается этот проект в пилотном режиме. На сегодняшний день в нем задействовано уже 12 регионов. Мы сейчас получаем также заявки от регионов Дальнего Востока, их оперативно рассмотрим и готовы будем вместе с таможней и налоговой службой включить в перечень пилотных регионов в первую очередь Владивосток, и, возможно, другие города", - заявил министр.

При этом он указал, что полноформатный проект будет реализоваться с 2021 года, а до марта 2020 года правительство должно будет внести проект закона о льготном возврате НДС в Государственную думу.

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free ввели регионы, которые принимали болельщиков чемпионата мира по футболу в прошлом году. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПриморский крайВЭФ-2019
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