Клепач оценил недофинансирование здравоохранения и образования в 1,5-2 трлн рублей в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Здравоохранение и образование в России недополучают 1,5-2 трлн рублей ежегодно, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"На самом деле, если мы берем здравоохранение, образование, то фактически общий объем недофинансирования, наверное, как минимум можно оценить в 1,5-2 процентных пункта ВВП. Это все-таки почти 2 [трлн] или 1,5 трлн рублей. Это то, что мы можем реально не сберегать, а мы такие суммы примерно избыточно и сберегаем", - сказал он в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению Клепача, сейчас необходимо сосредоточиться на инвестировании в развитие экономики России. Для ускорения темпов ее роста необходимо, в частности, изменить подходы ЦБ к денежно-кредитной политике, считает специалист.

"Фактически в рамках той жесткой, сверхжесткой и денежно-кредитной политики, и бюджетной его (рост ВВП - прим. ТАСС) ускорить даже 2%, до 3[%] тем более, нельзя", - подчеркнул он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.