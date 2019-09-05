Меморандум о создании первого в РФ центра ионной терапии для лечения рака подписали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании по созданию первого в РФ центра ионной терапии по лечению онкологических заболеваний, сообщает корреспондент ТАСС.

Российский центр планируют построить на базе НМИЦ радиологии Минздрава РФ в Обнинске. Лечение там смогут получать 10-12 человек в день, а в перспективе, выход на проектную мощность в тысячу пациентов в год.

Свои подписи в документе поставили генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн, директор по планированию и развитию бизнеса "Международной медицинской консалтинговой компании" Андрей Ефанов и генеральный директор Medical Tourism Japan Co.,Ltd Катцуя Сакагами. На церемонии также присутствовали замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, директор представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сато Томоюки.

"Мы рады сегодняшнему событию, к которому шли достаточно долго. Такие проекты требуют большой кропотливой работы, которая должна быть основана на доверии и профессионализме. С помощью этой суперсовременной технологии мы закроем всю линейку лучевой терапии [в России], которая сейчас возможна в мире", - сказал Каприн по итогам подписания.

Метод лечения пучком ионов углерода был создан в Японии. На данный момент в этой стране девять таких центров, еще три работают в Европе и три в Китае.

"Соглашение должно стать важным шагом на пути к внедрению и локализации в нашей стране одной из наиболее перспективных и современных технологий лечения рака <...> Тот метод терапии, по которому подписывается меморандум, вне сомнения станет важным этапом в лечении онкологических заболеваний и особенно тех, которые сегодня резистентны к другим видам современной терапии", - отметил Салагай.

Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализиркющихся на различных профилях. На базе 23 профильных центров созданы НМИЦы, основной задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост- и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.