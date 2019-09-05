Индия предоставит кредитную линию в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе", - сказал он.

Моди подчеркнул, что это уникальное событие, когда Нью-Дели предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране.

"Я также уверен, что этот шаг позволит придать новую динамику развитию экономической дипломатии и развитию связей между регионами наших дружественных государств. Мы будем оставаться активно действующими партнерами в нашем приоритетном сотрудничестве", - отметил индийский премьер.

По словам Моди, Индия и Россия заключили на ВЭФ 50 соглашений об инвестициях на $5 млрд. Он отметил, что Дальний Восток обладает большими природными ресурсами и потенциалом для активного развития.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.