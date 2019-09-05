Суд отклонил апелляцию Baring Vostok на присуждение "Финвижн холдингс" 9,99% "Восточного"

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске не удовлетворил апелляционную жалобу компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) на решение о присуждении компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный", говорится в материалах суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс", бенефициаром которой является Аветисян (владел "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году).

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным".

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.