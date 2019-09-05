Глава РВК: Россия может стать одним из мировых лидеров в создании сети 5G

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия может стать одним из полноправных мировых лидеров по созданию сети связи 5G, заявил ТАСС генеральный директор АО "Российская венчурная компания" (РВК) Александр Повалко.

"Сегодня есть реальный шанс создать собственный продукт в области 5G и выйти на международные рынки. На данный момент технологией 5G владеют, в разных конфигурациях, Китай, Южная Корея и США. Россия может стать четвертым мировым лидером в этой области, у нас есть серьезный шанс этого добиться. Технологически у нас уже существуют собственные разработки в этой области, в том числе у новосибирских компаний. Пока нет одной компании, которая может все собрать под ключ, но все, что нужно для появления собственной системы 5G у нас есть. И как минимум создать национального вендора в этой области мы можем", - сказал Повалко.

Он отметил, что сегодня по внедрению технологии 5G перед Россией стоит выбор. "Согласиться с любым уровнем локализации и взять решение, к примеру, китайской компании Huawei, договариваясь о полноценном производстве в России оборудования по их технологии, или попытаться создать свое решение в этой области. С одной стороны вы покупаете практически готовое решение, с другой стороны вы, вложившись в собственный продукт, создаете более устойчивую ситуацию на длительный период. Потому что не только получаете собственное оборудование, но и закладываете отечественную технологическую школу, в том числе по созданию программных продуктов", - сказал глава РВК.

Он отметил, что переход России на иностранную технологию 5G не является правильным. "Потому что мы для себя закрываем возможность развить собственную производственную базу и собственную школу, которая в состоянии создать отечественную систему 5G. Сегодня есть реальный шанс создать собственный продукт в области 5G и выйти на международные рынки", - отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.