Сбербанк поможет Магаданской области запустить цифровую систему управления инфраструктурой

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Автоматизированная цифровая система управления инфраструктурой появится в Магаданской области при поддержке Сбербанка. Соглашение об этом подписано между регионом и банком в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Соглашение определяет основы нашего сотрудничества в области автоматизированного цифрового управления инфраструктурой Магаданской области, создания интеллектуальной системы комплексного управления объектами жилой и коммерческой недвижимости в рамках проектов "Умный офис", "Умный квартал" на базе IOT-платформы", - сказал Кузнецов.

Как добавили в пресс-службе Сбербанка, соглашение заключено с целью реализации стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Документ подписали зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сообщается, что в рамках соглашения рассматривается возможность создания облачной сервисной модели поддержки клиентов с помощью автоматизированной системы управления заявками, внедрения единого интерфейса мониторинга и управления объектами по принципу одного окна с диспетчеризацией 24/7. Сервис будет работать с использованием мобильного приложения, веб-интерфейса и системы распознавания голоса. Система также позволит оптимизировать энергопотребление, рассказали в Сбербанке.

В рамках соглашения в Магаданской области также будет внедряться интеллектуальная система комплексного управления недвижимостью, сотрудников областной администрации будут обучать организации процессов управления объектами жилой и коммерческой недвижимости, сообщили в пресс-службе.