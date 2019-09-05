ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные 100-летию Калашникова и поэта Мустая Карима

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России 5 сентября выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Выдающиеся личности России", которые посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова и башкирского поэта Мустая Карима. "Тираж каждой из монет - 3 тыс. штук", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, Банк России выпускает серебряную монету номиналом в три рубля "Охотник и змея" из серии "Легенды и сказки народов России". Тираж составит 5 тыс. штук. Другая серебряная монета номиналом три рубля посвящена пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тираж - 3 тыс. штук.

Помимо этого выходит в обращение монета номиналом в 10 рублей, которая выполнена из недрагоценного металла и посвящена городу Клину Московской области (серия "Древние города России"). Тираж - 3 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.