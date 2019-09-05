Президент Монголии заявил, что Путин поддержал строительство транзитного газопровода в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства Монголии построить через ее территорию транзитный газопровод в Китай, а председатель КНР Си Цзиньпин пообещал изучить этот проект.

Об этом в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

"В прошлом году я предложил создать механизм координации деятельности по созданию энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии. За прошлый год монгольская сторона завершила проработку этого вопроса и провела серию мероприятий в рамках нашего региона", - указал он. "Также президент России выразил поддержку, а председатель КНР обещал изучить предложение Монголии о строительстве газопровода из России в Китай через монгольскую территорию", - сказал он.

Развитие бизнеса

Реализация совместного с Россией и Китаем экономического коридора сможет придать импульс развитию монгольского бизнеса, заявил президент Монголии.

"Монголия придает важное значение совмещению инфраструктурных проектов с Россией и Китаем и повышению их эффективности, - сказал он. - С реализацией программы создания экономического коридора мы можем вывести на новый уровень региональное сотрудничество и придать импульс развитию бизнеса".

Халтмаагийн Баттулга также вернулся к своей инициативе по координации деятельности трех стран для создания энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии. По его словам, в 2018 году Монголия завершила проработку данного проекта. Монгольский лидер при этом отметил активное участие национальных государственных энергетических компаний в процессе налаживания инфраструктуры для производства, доставки и сбыта электроэнергии.

ЕАЭС

Монголия предложила проработать возможность подписания договора о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил Баттулга.

"В рамках нашей политики активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами евразийского региона мы предложили совместно проработать вопрос подписания договора о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом, - сказал он. - Мы уверены, что соглашение о свободной торговле сыграет важную роль в сокращении тарифных и нетарифных барьеров, существующих в торговле, а также позволит в полной мере использовать наш экономический и инвестиционный потенциал".

При этом президент подчеркнул, что "двери в Монголии открыты для тех, кто хочет работать" в этой стране.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.