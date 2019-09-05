Дюков: "Газпром нефть" создала в Арктике плацдарм для развития новых проектов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" заинтересована в увеличении добычи в Арктике и рассматривает реализованные здесь крупные проекты компании в качестве плацдарма для новых инвестиций. Об этом глава компании Александр Дюков сказал на Восточном экономическом форуме.

"Мы планируем наращивать добычу в Арктике, причем это будет эффективная добыча и эффективные инвестиции в новые проекты", - отметил он. Дюков напомнил, что компания за последние годы реализовала в Арктике три крупных проекта - месторождение Приразломное на шельфе, а также Мессояха и Новый порт.

"Благодаря этим проектам, мы создали плацдарм - инфраструктуру, в том числе транспортную, которая теперь позволяет нам развиваться в Арктике дальше. Сегодня у нас есть новые проекты на Ямале, Гыдане, в устье Енисея. Это пока еще малоизученные, но очень перспективные территории", - сказал глава "Газпром нефти".

По мнению Дюкова, глобальный спрос на углеводороды в мире продолжит расти. И это происходит на фоне того, что добыча на действующих производственных мощностях будет снижаться в связи с истощением месторождений.

"Не только для роста, а даже для сохранения какой-то стабильной полки добычи на мировой рынок все время должны выходить новые мощности. При этом качество запасов постепенно снижается. Поэтому мы сегодня постоянно работаем над тем, чтобы предложить рынку и новые мощности, и освоение новых классов запасов", - отметил глава компании.

По окончании сессии, уже в кулуарах форума, Дюков сообщил журналистами, что первым совместным проектом "Газпром нефти" и "Новатэка" на шельфе Арктики станет Северо-Врангелевский участок (шельф Чукотского моря).

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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