Открытие трех станций метро в Петербурге перенесли для безопасной отладки всех систем

ТАСС, 5 сентября. Открытие для пассажиров трех новых станций Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга отложено. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Александр Беглов во время объезда станций. По его словам, причиной переноса сроков стала продолжающаяся наладка систем, связанных с безопасностью.

"Сегодня принято решение продолжать работу станций в тестовом режиме, необходимо завершить наладку всех систем ради безопасности граждан", - сказал он.

Строительство станций Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ведется с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок линии проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе.