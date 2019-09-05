Новый мусоросжигательный завод в Подмосковье обеспечит электроэнергией 1,5 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Мусоросжигательный завод в Воскресенском районе Подмосковья, который будет построен в 2021 году, сможет сжигать в день 7,6 тыс. тонн мусора, что позволит обеспечить электроэнергией 1,5 млн человек. Об этом сообщил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Японская компания из группы компаний Hitachi Zosen в июле этого года получила заказ на строительство мусоросжигательного завода в Подмосковье. Его мощность - до 7600 тонн мусора в день. Сжигая в день 7600 тонн мусора, завод будет одновременно производить электроэнергию в объеме, приходящимся на 1,5 млн человек", - сказал он.

По его словам, "расчет показывает, что таким образом можно будет сжиганием мусора покрыть более 10% спроса на электроэнергию в Москве".

К 2022 году на территории Московской области будут построены четыре завода по термической переработке твердых коммунальных отходов в энергию. Первые два - в Воскресенском и Наро-Фоминском районах - компания "РТ-Инвест" запустит в 2021 году, остальные - в Богородском городском округе и Солнечногорском районе - годом позже.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.