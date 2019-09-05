РФПИ планирует завершить инвестицию в компанию Oncobox в ближайшие месяцы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие месяцы завершит инвестицию в размере 100 млн рублей в российскую компанию Oncobox, разрабатывающую решения в сфере диагностики онкологических заболеваний на основе искусственного интеллекта. Об этом глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил на брифинге с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

"Мы в ближайшие месяцы завершим нашу инвестицию в компанию Oncobox. Это система по подбору медикаментов для лечения онкозаболеваний на основе искусственного интеллекта. Мы считаем, что это уникальный продукт, который будет востребован во всем мире, и в него будет инвестировать ряд международных инвестиционных фондов", - сказал он.

Кроме того, Дмитриев анонсировал планы фонда инвестировать в компанию, которая делает спутниковые снимки Земли с использованием искусственного интеллекта. "За счет искусственного интеллекта повышается в 10 раз качество разрешения, что позволяет очень четко различать спутниковые снимки. Одним из первых крупнейших контрактов компании будет контракт с одной ближневосточной страной", - пояснил он.

Орешкин, выступая на ВЭФ, заявлял, что из всей технологической повестки, тема искусственного интеллекта уже сейчас может активно внедряться в повседневную жизнь. Министр также подчеркнул важность финансового трека в реализации этого направления, отметив наличие компаний, которые уже активно присутствуют на этом рынке и которым нужно дополнительное финансирование для развития своих продуктов с применением искусственного интеллекта, поэтому "взаимодействие с РФПИ будет взаимовыгодно и будет приносить пользу российской экономике".

Инвестиции РФПИ в искусственный интеллект

Ранее фонд достиг соглашения об основных условиях инвестиций в Oncobox. Кроме того, РФПИ вкладывает до 200 млн рублей в компанию "Моторика" - ведущего российского разработчика и производителя высокотехнологичных протезов. Также фонд объявил о достижении соглашения об основных условиях инвестиций в компании "НейроЧат" и "Нейротренд", разрабатывающие инновационные продукты и решения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта.

Транзакции осуществляются в рамках механизма "Инвестиционный лифт" по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал.

Объем вложений РФПИ в рамках механизма "Инвестиционный лифт" только в компании "НейроЧат" и "Нейротренд" составит до 300 млн рублей. Средства планируется направить на разработку новых продуктов, развитие бизнеса компаний в России и выход на международные рынки.