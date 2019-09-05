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ВЭФ-2019

"Газпром" примет участие в работе центра "цифрового развития" ДВФУ

Предполагается, что в нем будут проводить разработки интеллектуальных управляющих систем для подводных промышленных роботов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" объявил о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом в рамках центра "цифрового развития". Соглашение заключено в рамках Восточного экономического форума, сообщается в пресс-релизе компании.

В центре "цифрового развития", создаваемого на базе ДВФУ совместно с Минкомсвязью, будут реализованы проекты, связанные с динамическим моделированием технологических процессов. В рамках исследований будут анализироваться условия работы подводных добычных комплексов и трубопроводов, оборудования для сжижения природного газа.

Помимо аналитических исследований и моделирования, в рамках центра также планируется разработка интеллектуальных управляющих систем для подводных промышленных роботов, приспособленных к эксплуатации в арктических условиях.

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