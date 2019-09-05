ФТС: точные сроки ввода электронной tax free в 2020 году станут известны после апробации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Точные сроки введения электронной системы tax free станут известны после апробации проекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС России.

"Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Определение более точных сроков станет возможным после апробации системы и, если это будет необходимо, ее доработки", - отметили в пресс-службе ведомства.

Распространение проекта tax free по всей территории России без ограничений станет возможным после отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС России и ФНС России.

Ранее глава ФТС Владимир Булавин сообщал, что электронная система tax free будет вводиться поэтапно, апробация проекта начнется с 1 октября в аэропортах Московского авиаузла.