В Приморском крае откроются рестораны McDonald's

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сеть быстрого питания McDonald's планирует открыть несколько ресторанов в Приморском крае, в том числе во Владивостоке. Об этом было заявлено во время переговоров мэра города с генеральным директором компании в России в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщается в четверг на официальном сайте мэрии Владивостока.

"Глава города Олег Гуменюк встретился с генеральным директором McDonald's в России Марком Карена. Стороны обсудили перспективы открытия во Владивостоке сети знаменитых на весь мир предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.

Карена в свою очередь заявил, что Дальневосточный федеральный округ является перспективным регионом для McDonald's с точки зрения покупательского потенциала.

"Мы говорим о возможности открытия в Приморском крае 5-10 предприятий в ближайшие два-три года. Первый [ресторан] планируем открыть уже в следующем году", - приводятся в сообщении слова Карены.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались детали проекта. В частности, при производстве планируется использовать продукты местных производителей, для этого возможно создание базы дальневосточных поставщиков овощей, мясной и рыбной продукции. Сейчас решается вопрос о приобретении подходящих помещений для размещения сети ресторанов либо строительства нового здания.

"Во Владивостоке - высокая конкуренция на рынке услуг общественного питания. Если здесь появится еще один игрок - это будет хорошим событием. McDonald's традиционно является социально ответственным бизнесом, открытие сети точек питания - это новые рабочие места, налоги, что важно для нашего города", - приводится в сообщении комментарий мэра.

Компания McDonald's ведет свою деятельность в России с 1990 года. Работает в 58 регионах России. На сегодня 98% продукции компания получает от российских поставщиков. В течение ближайших двух лет показатель планируется довести до 100%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.