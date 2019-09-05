Китай не будет отзывать иск к США в ВТО, несмотря на "позитивный настрой"

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китайское правительство пока не собирается отзывать иск в ВТО против Соединенных Штатов, даже несмотря на недавние "позитивные признаки" по продвижению двусторонних торговых переговоров. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"2 сентября Китай направил иск в ВТО в ответ на официальное повышение тарифов. На текущий момент в нашей позиции нет изменений, - сообщил он на еженедельном брифинге. - Я хочу подчеркнуть, что рост американских таможенных ставок серьезно нарушает правила свободной торговли, противоречит принципам многостороннего взаимодействия".

По словам представителя, Пекин подал иск в ВТО не только для того, чтобы защитить собственные законные права, но и ради отстаивания всеобщих интересов в справедливой глобальной торговле. "Эти шаги в том числе направлены на защиту форматов многостороннего сотрудничества", - подытожил Гао Фэн.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых противоречий. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля, после чего наступила длительная пауза. В четверг Министерство коммерции Китая сообщило, что следующая, 13-я по счету, встреча состоится в начале октября в Вашингтоне.

Соответствующие договоренности были достигнуты в тот же день утром в ходе телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны - министром финансов США Стивеном Мнучиным, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Как проинформировало китайское торговое ведомство, "стороны с середины сентября начнут проводить друг с другом обстоятельные обсуждения и подготовят необходимые условия для проведения встречи на высоком уровне" и к тому же "считают, что для этого следует предпринять реальные шаги".

Споры в ВТО

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Китай в ответ в минувшее воскресенье задействовал первую часть дополнительных тарифов в 10% на американскую продукцию, стоимость которой составляет $75 млрд. Кроме того, добавочные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР увеличит ставку на 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Спор с Соединенными Штатами, о котором Пекин объявил 2 сентября, отнюдь не первый на площадке ВТО, созданной в 1995 году. В настоящий момент на рассмотрении два иска Китая к США и один американской стороны к КНР. Арбитраж еще по одному делу Вашингтона приостановлен по его же инициативе. Организация также рассматривает просьбу Китая об установлении размера санкций, которые китайская сторона может ввести в отношении американских товаров по итогам выигранного ранее Пекином спора.

Практика показывает, что рассмотрение тяжб подобного рода может занимать годы, так как у спорящих сторон есть право подать апелляцию, если они недовольны решением третейской группы. Например, в июле апелляционный орган принял в пользу Китая решение по спору с Соединенными Штатами о пошлинах на продукцию китайских государственных предприятий. Дело тянулось с марта 2016 года, речь тогда шла тарифах, введенных Вашингтоном с 2007 по 2012 год.