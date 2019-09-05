Минтранс готов рассмотреть предложения ФАС о допусках на международные маршруты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не получало предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по изменению системы распределения допусков на международные маршруты для авиакомпаний, но будет готово их рассмотреть и учесть. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

"Минтранс готов ко всему. В особенности, к предложениям, которые действительно улучшают ситуацию на рынке. Коллеги в ФАС очень предметно и детально разбираются в большинстве тех процессов, которые у нас происходят, - сказал Дитрих. - Если будут или задачи, или проработанные творческие предложения по изменению регулирования в тех или иных сферах, в том числе в вопросах распределения маршрутов, естественно, и проработаем эти предложения, и к разумным вещам, а их немало, прислушаемся. И, собственно говоря, будем модифицировать те или иные процессы".

Министр также отметил, что в последнее время вопросы воздушного сообщения с ФАС не обсуждались.

В конце августа авиакомпания Utair обратилась в ФАС с жалобой о нарушении Росавиацией законодательства, сообщали "Ведомости" со ссылкой на источник. Суть претензии заключается в том, что межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 13 международных направлений, которые раньше принадлежали "Трансаэро" (прекратила полеты в 2015 году). Заявки на них подали только "Аэрофлот" и S7. При этом S7 достался только один международный маршрут, а лоукостер "Победа" и Utair, которые также были потенциальными претендентами, не знали о конкурсе и не подали заявки.

После этого глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство предлагает изменить принцип распределения допусков на международные рейсы между авиакомпаниями. По его словам, ситуация, когда "доминирующая компания" получает большинство допусков, требует внесения изменений в нормативную базу.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.