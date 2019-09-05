Траулер "Ленинец" совершит переход из Калининграда на Камчатку по Северному морскому пути

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Траулер-сейнер "Ленинец", построенный на судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ - входит в объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде, отправится к заказчику на Камчатку своим ходом по Северному морскому пути в сентябре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ПСЗ "Янтарь".

"Судно планирует отправиться на Камчатку в сентябре, по окончании оформления всех разрешительных документов, в том числе - согласования перехода Северным морским путем. Сначала оно совершит переход до Мурманска, что замет 8-9 суток. А затем проследует до Петропавловска-Камчатского, это еще около 25 суток", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что точная дата рейса пока не известна.

"Ленинец" имеет ледовый класс Ice 3 и, в зависимости от ледовой обстановки, может самостоятельно ходить в северных широтах, однако, поскольку переход по Северному морскому пути накладывает определенные ограничения, из Мурманска до Петропавловска-Камчатского судно пройдет в составе каравана, уточнил собеседник агентства.

На борту траулера экипаж из 12 человек. В переходе будут участвовать также представители ПСЗ "Янтарь". Их задача - обучение экипажа навыкам эксплуатации судовой автоматики и систем, а также предупреждение и, в случае необходимости, оперативное устранение неисправностей во время плавания.

"По прибытии на Камчатку планируются испытания рыбопромыслового комплекса судна по его прямому назначению. Обладая необходимыми квотами, заказчик может его испытать непосредственно на промысле. Основная задача испытаний - подтверждение технических характеристик рыбопромыслового оборудования. В испытаниях примут участие поставщики этого оборудования, а также специалисты завода "Янтарь", - добавил представитель пресс-службы предприятия.

Траулер-сейнер "Ленинец" - головное судно проекта SK-3101R, построенное на ПСЗ "Янтарь" по контракту, подписанному с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Строительство траулера началось в июле 2016 года, в ноябре 2017 года он был спущен на воду, 31 июля 2019 года завершил заводские ходовые испытания, 26 августа на судне поднят российский флаг и оно передано заказчику. Это первое рыболовецкое судно, построенное в России по программе "квоты под киль", отметили в пресс-службе ПСЗ "Янтарь".

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Контракт с камчатским заказчиком предполагает строительство в Калининграде трех таких судов. Второе судно серии "Командор" в июле текущего года приступило к швартовым испытаниям. Третий траулер - "Ударник" - готовится к началу швартовых испытаний. Оба судна, по данным ПСЗ, будут переданы заказчику до конца 2019 года.