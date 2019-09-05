Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

"Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности", - сказал представитель Ростеха, отметив, что будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения сотрудника домой.

В Ростехе позднее ТАСС подтвердили, что задержанным в Италии сотрудником ОДК является директор по развитию бизнеса корпорации Александр Коршунов.

На Восточном экономическом форуме модератор пленарной сессии журналист Сергей Брилев задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах, упомянув задержание Коршунова в Неаполе. Владимир Путин назвал очень плохой практикой задержания за рубежом россиян по инициативе США и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой. "Это очень плохая практика, она осложняет наши межгосударственные отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. У меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой", - сказал Путин.