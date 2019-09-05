Дюков: "Газпром нефть" может начать добычу на бажене в промышленных объемах в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" может начать промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты в 2021 году, сообщил глава компании Александр Дюков, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Мы создали технологические полигоны для разработки бажена, доманика, палеозоя (российские залежи нетрадиционной нефти - прим. ТАСС). Если говорить конкретно о бажене, то мы все ближе к точке окупаемости его разработки. В 2021 году мы уже сможем добывать нефть бажена в промышленных объемах", - сказал он.

Дюков отметил, что работа с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами стратегически важна для компании и требует от нее активного технологического развития. "Для работы с новыми классами запасов необходимы не только поиск или разработка новых технологий. Не менее важно сделать эти технологии готовыми для массового применения, масштабирования, пройти так называемую кривую обучения", - отметил Дюков.

Баженовская свита

"Газпром нефть" создала в ХМАО технологический центр "Бажен", получивший статус нацпроекта. Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, найденной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км. Так, до 2025 года планируется пробурить более 100 скважин в рамках поиска подходящей технологии.

Баженовская свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В ней сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью).