Инвестпроекты регионов ЦФО презентуют странам АТР в двустороннем формате

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты регионов Центрального федерального округа (ЦФО) презентуют в двустороннем формате странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил в четверг полпред президента России ЦФО Игорь Щеголев.

Инвестиционный совет, созданный в ЦФО в июне, сформировал портфель предложений из 208 проектов на общую сумму 1 трлн рублей. Проекты, размещенные на сайте selectcr.ru, распределены на 12 отраслей и нанесены на карту округа.

"Гораздо более продуктивно презентации будут проходить в двустороннем формате. Соответственно, мы ведем переговоры со странами, в том числе АТР, с японскими коллегами", - сказал Щеголев.

По его словам, представители совета будут выезжать в страны, представители бизнеса которых заинтересованы во взаимодействии с регионами ЦФО. Предпринимателей также будут приглашать в субъекты округа для презентации площадок. Кроме того, о потенциале регионов Центральной России будут рассказывать на таких крупных площадках, как ВЭФ и ПМЭФ, отметил полпред.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.