ВТБ готов участвовать в программе льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ готов участвовать в программе ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, о запуске которой объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Конечно, готов. Но сначала правительство должно разработать, наверное, методологию этого всего", - сказал Костин.

Президент России Владимир Путин сегодня объявил о запуске на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.