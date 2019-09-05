Орешкин: ЦБ будет снижать ставку, пока не восстановится рост ипотечного кредитования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России продолжит снижать ключевую ставку, пока не восстановятся темпы роста ипотечного кредитования, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг министр отметил, что темы роста потребительского кредитования в 2020 году замедлятся, что открывает пространство для снижения ставок.

"Причем ставки должны быть снижены таким образом, чтобы провал одной части спроса компенсировался ростом другой. Наиболее чутко реагирующий на изменение ставки сегмент кредитования - это, конечно, ипотека. Мы видим, что, темпы роста ипотеки хотя и замедлились последние месяцы, сейчас этот тренд должен развернуться. ЦБ уже два раза снизил процентные ставки, и он будет их снижать до тех пор, пока вот этого разворота тренда здесь не произойдет", - сказал министр в интервью.

По его словам, в 2020-2021 годах начнется довольно продолжительный цикл роста спроса и цен на недвижимость.

Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,25%. Заседание совета директоров ЦБ состоится в пятницу, 6 сентября.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.