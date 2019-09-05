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ВЭФ-2019
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Минэнерго России в ближайшее время планирует обсудить с Белоруссией цену на газ

Москва и Минск должны определить механизм формирования цены с 1 января

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России в ближайшее время планирует провести встречу с представителями Белоруссии для достижения договоренностей о цене на газ. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Ведем консультации, в ближайшее время планируем встретиться, провести переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется достичь договоренности по цене на газ для Белоруссии.

Москва и Минск должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.

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Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссияВЭФ-2019
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