Минэнерго России в ближайшее время планирует обсудить с Белоруссией цену на газ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России в ближайшее время планирует провести встречу с представителями Белоруссии для достижения договоренностей о цене на газ. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Ведем консультации, в ближайшее время планируем встретиться, провести переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется достичь договоренности по цене на газ для Белоруссии.

Москва и Минск должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.