Артем Шаров назначен гендиректором азиатской "дочки" ВЭБ.РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Артем Шаров назначен генеральным директором ВЭБ Asia - дочерней компании ВЭБ.РФ, которая базируется в Гонконге и занимается продвижением российского экспорта и привлечением инвесторов на российский рынок, говорится в сообщении в пресс-службе госкорпорации.

"Гендиректором ВЭБ Asia назначен Артем Шаров. Ранее более 17 лет он представлял интересы крупнейших российских компаний в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В ВЭБ Asia он займется созданием платформы эффективного взаимодействия со странами АТР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Шаров займется созданием инвестиционного "хаба" в АТР, который будет включать предоставление комплекса банковских услуг- привлечение фондирования, сопровождение сделок, кредитование, вхождение в капитал, финансовый консалтинг и привлечение инвесторов. Помимо прочего, Шаров будет участвовать в проектах по содействию роста российского экспорта в страны Азиатско- Тихоокеанского региона.

Шаров окончил Военный университет Минобороны, Российский государственный гуманитарный университет, МГИМО. Ранее он занимался продвижением продукции российских компаний и выводом брендов на новые рынки, а также привлечением инвесторов, оценкой и развитием перспективных направлений бизнеса.

VEB Asia Ltd - дочерняя компания госкорпорации ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на продвижение российского экспорта и привлечение инвесторов. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что ВЭБ.РФ перезапускает азиатское направление и планирует открытие компании в Сингапуре, а также создание инвестиционного "хаба" в Гонконге, а также расширить представительство в Пекине и в Шанхае. Госкорпорация уже имеет представительство во Вьетнаме.