"Деловые линии" будут размещать заявки на логистической платформе TRAFFIC

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский логистический оператор "Деловые линии" будет размещать свои заявки на транспортировку грузов на цифровой платформе TRAFFIC. Сервис будет полезен в периоды пиковых нагрузок, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе группы компаний.

"Сегодня 4 тыс. собственных транспортных средств группы компаний обслуживают 3,5 млн клиентов, но в периоды пиковых нагрузок даже нам приходится привлекать к перевозкам сторонних исполнителей - надежных и проверенных партнеров, которые смогут обеспечить столь же высокий уровень качества. TRAFFIC - первая специализированная платформа, которая позволяет нам в автоматизированном режиме привлекать к сотрудничеству только те компании, которые соответствуют нашим критериям", - цитирует пресс-служба гендиректора "Деловых линий" Фарида Мадани.

Цифровая логистическая платформа является разработкой компании BIA-Technologies и представляет собой многофункциональный сервис для профессионалов транспортной логистики. TRAFFIC объединяет грузоперевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей, предоставляя каждому необходимые инструменты для максимально эффективной, качественной и безопасной работы. Ежедневно платформа предлагает грузоперевозчикам более 1000 заявок, с возможностью страхования рисков и получением финансовой поддержки в виде факторинга.

Грузоотправитель в свою очередь получает продукт под свои потребности и по лучшей цене.

"Мы тестировали продукт несколько месяцев и убедились в его эффективности. Результатом стали десятки тысяч реальных обработанных заявок от потребителей и тысячи рейсов", - уточнил Мадани.

Подключение к платформе в настоящее время бесплатно после регистрации и прохождения базовой проверки.