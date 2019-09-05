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ВЭФ-2019
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Японские эксперты в области технологий утилизации отходов посетят Курилы в сентябре

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовали начало пилотных проектов на островах в рамках совместной деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Группа японских специалистов, занимающихся технологиями утилизации отходов, посетит в текущем месяце южную часть Курильских островов. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга на брифинге по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

"Оба лидера приветствовали начало пилотных проектов на островах в рамках совместной деятельности. В сентябре группа специалистов из Японии в области утилизации отходов посетит эти острова", - сказал он.

По словам пресс-секретаря МИД, лидеры двух стран также подтвердили, что пилотный проект в области туризма на южной части Курил начнется в октябре.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоВЭФ-2019
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