Производитель кофе из Латинской Америки перенимает опыт Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Латиноамериканские изготовители кофе перенимают опыт южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", одним из первопроходцев в этом деле стал Герберт Васкес из Сальвадора.

По данным портала, вместе со своей супругой, уроженкой города Цюнхай (восточная часть острова), латиноамериканский специалист с докторской степенью планирует развивать на территории экспериментальной свободной экономической зоны на Хайнане кофейный бизнес по высшим международным стандартам. "Я приехал в Китай и обнаружил, что здесь хорошие возможности и есть выбор, это и побудило меня остаться на Хайнане", - рассказал Васкес. Создание в регионе порта свободной торговли облегчило возможности для расширения этого бизнеса.

По его словам, не исключено, что в перспективе, обогатив свой латиноамериканский опыт хайнаньской спецификой изготовления кофе, он создаст в Сальвадоре бизнес, который будет учитывать южнокитайскую традицию обработки зерен для этого тонизирующего напитка.

Как уточнила супруга Васкеса, развивать трансконтинентальное сотрудничество в кофейной сфере между Китаем и Сальвадором стало возможно сравнительно недавно - с августа 2018 года, когда КНР установила дипломатические отношения с этой латиноамериканской страной.

Всего за год частная лавка супругов, где по сальвадорским рецептам обрабатываются и прожариваются кофейные зерна, получила известность среди хайнаньских ценителей.

Кофе с берегов Южно-Китайского моря

Еще 20 лет назад кофейная промышленность на острове считалась довольно отсталой, продукт получался не всегда желаемого качества, поскольку отсутствовали производственные нормативы. Из-за этого хайнаньский кофе был менее конкурентоспособным на внешних рынках, а сама отрасль развивалась замедленными темпами. Однако благодаря усилиям ученых удалось выработать четкие стандарты, был создан конвейер нового типа.

При помощи передовых технологий заметно повысилась производительность заводов. Кроме того, были учтены пристрастия любителей кофе, что позволило изготовителям ежегодно наращивать продажи на сумму в сотни тысяч долларов.

Хайнаньский кофе также называется "синлунский" (по географическому названию - прим. ТАСС). Он начал активно выращиваться на острове с 1953 года. Первые кофейные зерна сюда завезли из-за рубежа китайские соотечественники. К настоящему моменту хайнаньский кофе считается одним из наиболее высокосортных в Азии.