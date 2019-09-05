Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, НБУ принял решение снизить учетную ставку, поскольку "Нацбанк ожидает снижения инфляции к цели в 5%".

Учетная ставка находилась на уровне 17,5% с конца апреля 2019 года, а в июле была снижена до 17%. Снижение учетной ставки, с помощью которой НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств, может привести к удешевлению кредитов банков.

В НБУ спрогнозировали, что инфляция на Украине будет снижаться: до конца 2019 года до 6,3%, а в конце 2020 года - до 5%. Во втором квартале этого года базовая инфляция несколько замедлялась (до 7,4%) и была "близка к прогнозу НБУ", сказано в сообщении регулятора.