ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс предложит стимулирующие меры для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток и планирующих увеличивать число рейсов в этот регион. Так министр транспорта Евгений Дитрих прокомментировал поручение президента Владимира Путина рассмотреть возможность предоставлять выгодные маршруты летающим на Дальний Восток авиакомпаниям.

"С учетом полученных указаний Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелетов на Дальний Восток. Мы уже приступили к обсуждениям такого рода механизмов", - сказал Дитрих.

Кроме того, по его словам, Минтранс продумает "меры для повышения провозных емкостей в Дальневосточный федеральный округ из других регионов России или в пределах округа".

Основную долю авиарейсов на Дальний Восток в настоящее время выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия". Они летают по так называемым плоским тарифам, которые не меняются в течение года. Эти перевозки не субсидируются государством, компании компенсируют их за счет более доходных маршрутов.

Кроме того, "Аэрофлот" участвует в программе субсидирования полетов на Дальний Восток. По этой программе граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также инвалиды и члены многодетных семей могут покупать билеты по льготным тарифам.