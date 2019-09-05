Титов: около 85% дел против предпринимателей возбуждается по статье "Мошенничество"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Около 85% дел в отношении предпринимателей возбуждается по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", при этом под данную статью подпадает простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, неправильное распоряжение имуществом или невозврат кредитов. Об этом сообщил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Восточном экономическом форуме.

"Об этой теме мы говорим очень давно, но пока ничего не изменилось. Статья 159 - притча во языцех, потому что 85% дел против предпринимателей возбуждается именно по ней. Как мы ее называем, "резиновая" статья, потому что ее можно применять везде, где хочется. Все, что угодно, подпадет под понятие мошенничество. И простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, и неправильное распоряжение имуществом, и невозврат кредитов. Когда кредит длительное время гасился, погашен на 70%, а вот 30% невыплаченного остатка - это уже мошенничество", - привела слова Титова пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Он считает, что ситуацию невозможно изменить, пока для всех участников процесса - следствия, прокуратуры и суда - не станет "обязательной нормой то обстоятельство, что для обвинения по статье 159 нужно доказывать умысел". "Мошенничество тем и отличается от различных экономических нарушений, что у мошенника изначально был умысел на обман своего контрагента. На эту тему, на наш взгляд, нужно специальное разъяснение Пленума Верховного суда, ну и внесение изменений в законодательство", - сказал Титов.

Он привел статистику, по которой за первое полугодие 2019 года в производстве следственных органов по статье "Мошенничество" находилось 157 297 уголовных дел, на 5,32% больше, чем годом ранее.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.