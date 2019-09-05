Турция выдала основную лицензию на строительство второго блока АЭС "Аккую"

ТАСС, 5 сентября. Строительство АЭС "Аккую" идет по плану, и власти Турции выдали основную лицензию на строительство второго энергоблока. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Проект АЭС "Аккую" реализуется в соответствии с планом. Строительство основания первого блока по большей части завершено, начался монтаж защитной наплавки. На днях наш регулятор выдал строительную лицензию на второй блок. Тогда как в прошлом году было выдано ограниченное разрешение на второй блок", - сказал он. Донмез в связи с этим выразил надежду, что с получением лицензий "строительство на площадках обоих блоков будет продолжаться с ускорением".

Донмез напомнил, что "в июле вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым лично посетил с инспекцией стройплощадку АЭС". "Рассчитываем, что к 2023 году первый блок начнет работу", - добавил министр.

Коснувшись вопроса о судьбе проекта АЭС в городе Синоп на севере страны, Донмез указал, что "он остановлен ввиду нецелесообразности" для Турции предложения подрядчика. "Консорциум, в который входит японский инвестор, представил нам технико-экономические обоснования. По их изучении стало понятно, что ни по срокам, ни по стоимости предложение нам не подходит. Проект на данном этапе остановлен", - сообщил министр.

АЭС "Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

Станция в Синопе должна стать второй АЭС в республике в соответствии с принятым Анкарой стратегическим планом развития страны. Также в перспективе Турция намерена построить и третью атомную станцию. Однако на текущий момент только проект Росатома находится на этапе полноценной практической реализации.