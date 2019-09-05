Samsung начнет продажи Galaxy Fold в Республике Корея и странах Европы

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Продажи первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold начнутся в Южной Корее в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщила в четверг компания Samsung Electronics.

"Новый смартфон будет доступен с 6 сентября в Республике Корея, а затем в ряде других стран, включая Францию, Германию, Сингапур, Великобританию и США, в расцветках Cosmos Black ("космический черный") и Space Silver ("космический серебряный")", - говорится в сообщении.

Как отметил президент и главный исполнительный директор подразделения IT и мобильных коммуникаций Samsung Electronics Ко Дон Чжин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, "потребители положительно отреагировали на большие экраны, а с революционным форм-фактором Galaxy Fold они получают еще больший, иммерсивный экран без ущерба для портативности".

По данным южнокорейских СМИ, розничная цена устройства составит около 2,4 млн вон ($1,98 тыс.).

Изначально планировалось начать продажи Galaxy Fold весной этого года, но выпуск нового смартфона был отложен после многочисленных жалоб на дефекты. Журналисты, еще в апреле получившие Galaxy Fold для написания предварительных обзоров, заявили о ряде проблем с экраном. В Samsung после этого сообщили, что неполадки проявлялись при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея. Компания с тех пор произвела ряд улучшений данной модели. В частности, инженерами была усилена защита экрана в месте сгибания устройства.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном же оно по функциям сравнимо с планшетом. Гаджет имеет два экрана: размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.