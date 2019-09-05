Кабмин поддержал законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента.

Документ предполагает снижение на пять лет возраста выхода на негосударственную пенсию. Также гарантируется ее назначение в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий.

"Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ [негосударственных пенсионных фондов] в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате", - считает один из авторов инициативы, член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

По его словам, инициатива позволит повысить осведомленность граждан о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию.

Законопроект о возможности получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно был внесен в Госдуму в конце мая текущего года. Документ планируется рассмотреть в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.