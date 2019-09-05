Льготная ипотека поможет закрыть 2 тыс. вакансий в Магаданской области

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых поможет Магаданской области закрыть около 2 тыс. вакансий. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС губернатор региона Сергей Носов во время Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Участники форума обсуждали проблему острого дефицита в ДФО специалистов в сфере высоких технологий, здравоохранения, образования. Кроме того, не хватает и рабочих специальностей.

"Опережающий экономический рост требует повышения качества жизни дальневосточников. Давая возможность людям приобрести новое жилье, участвовать своим трудом в экономическом развитии региона, получать достойные зарплаты, мы не только остановим отток высококвалифицированных кадров, но и привлечем на территорию новых жителей. Например, в Магаданской области мы ожидаем в ближайшем будущем создание около 2 тыс. рабочих мест, и новая ипотечная программа позволяет привлечь в экономику области качественных специалистов. Мы понимаем, что временные рамки ограничены и, конечно, немедленно приступим к реализации данной программы", - сообщил Носов.

Президент Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых сроком на пять лет, которая начнется уже в этом году. Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.