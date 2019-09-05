Дитрих считает целесообразным переезд в Москва-Сити для Росавиации и Ространснадзора

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не планирует переезд в Москва-Сити, он будет целесообразнее для Ространснадзора и Росавиации. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Не обсуждается (переезд Минтранса в Москву-Сити - прим. ТАСС). Нет, мы никуда не собирались в общем и договоренность с Минэкомразвития, которое продвигает этот проект, была, что этапность проведения процедуры этого переезда относится в первую очередь к тем ведомствам, у которых сегодня стесненные условия работы", - сказал министр.

Дитрих добавил, что примером стесненных условий могут служить Ространснадзор и Росавиация, которые размещаются в старом здании школы.

"Вполне возможно, им в Москва-Сити будет покомфортнее и поудобнее. Минтрансу хорошо и там, где он сейчас есть, и пока мы не планируем никуда передвигаться", - заключил он.

Ространснадзор и Росавиация находятся в одном здании на Ленинградском проспекте.

В конце августа газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи переезд в деловой квартал планирует еще 14 министерств, среди которых был и Минтранс.