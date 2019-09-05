Минтранс в сентябре представит дополнительные меры по снижению стоимости авиабилетов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс в сентябре готовится представить новый комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиабилетов. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, Минтранс постарается, чтобы в итоге увеличение цены не превысило инфляцию. "На цену билетов оказывает влияние целый ряд факторов, - сказал он. - На самом деле сейчас для прогноза по цене на билеты и для исключения рисков по повышению цен на них мы будем предусматривать целый ряд мероприятий. Сегодня здесь на полях форума проводили консультации и с нашими авиаторами, и с "Аэрофлотом", с другими авиакомпаниями, для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию роста цен. Комплекс этих мероприятий, я думаю, мы выработаем к концу сентября".

"И, собственно говоря, попробуем предпринять все меры для того, чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно. Часть этих позиций вчера обсуждалась и на Госсовете. Очень верю, что эти меры нам позволят также удержать цены на билеты именно в этом диапазоне", - добавил он.

Цена на авиакеросин в ДФО и на Сахалине

Дитрих также подчеркнул, что ФАС стоит обратить внимание на завышенную стоимость авиакеросина в ДФО и на Сахалине.

"Поскольку сейчас мы на Дальнем Востоке и, собственно говоря, я не так давно посетил и Сахалинскую область, могу вам сказать, что конкретно применительно к Сахалину и к большому количеству субъектов Федерации на Дальнем Востоке относится вопрос о том, что локальная стоимость авиакеросина здесь в регионах иногда складывается выше среднероссийской, - сказал он. - Думаю, что здесь антимонопольной службе, конечно, нужно тоже повнимательнее присмотреться к этим сигналам".

Коммерческий транспорт

Минтранс также выступает за то, чтобы не запрещать эксплуатацию старых коммерческих автомобилей.

В августе замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина предложила запретить эксплуатацию старых транспортных средств, направив соответствующее письмо в Минтранс и Минпромторг.

"Моя позиция по этому поводу всегда была и остается неизменной. Сейчас пошли движения в отношении того, чтобы придать более системный статус вопросам проведения технического осмотра, - сказал Дитрих. - Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование транспортных средств технической готовностью, технической возможностью использования".

В свою очередь, в Минпромторге ранее прокомментировали, что вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава.

Предложение Когогиной о запрете старых коммерческих автомобилей поддержали крупнейшие российские автопроизводители - "КамАЗ", "Соллерс" и ГАЗ. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, отмечали, что такие жесткие меры не решат проблемы обновления автопарка и, более того, могут стать угрозой для малого и среднего бизнеса.